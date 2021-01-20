الحويج يبحث مع بعثة الصليب الأحمر عددا من الملفات

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، خلال اجتماعه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، جون نيكولا مارتي، أوجه التعاون المشترك.

حيث أكد الحويج على ضرورة أن تكون المساعدات المقدمة من لجنة الصليب الأحمر وفقا للمطالب والاحتياجات الأساسية المقدمة من الجهات والمؤسسات الليبية وليس من قبل الصليب الأحمر، كما طالب الحويج بأهمية تسوية أوضاع موظفي البعثة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات العلاقة بآلية تقديم المساعدات.

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