عقوب يطمئن على صحة عدد من العناصر الطبية أثر تاكيد إصابتهم بفيروس كورونا في بلدية الأبرق

ليبيا – تواصل وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب عن طريق اتصال هاتفي مع‬ مدير إدارة الخدمات الصحية الأبرق سعيد الحبجوك، للاطمئنان على صحة فريق الرصد والتقصي بالبلدية، ‫بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية مهام عملهم، ‬للوقوف بشكل مباشر على أوضاعهم الصحية.‬

وزير الصحة دعا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالرحمة لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم، خلال مواجهتهم فيروس كورونا “كوفيد 19″، متمنيًا أن يشفي الله ويحمي الأبطال الذين ما زالوا يحاربون هذه الجائحة لتصبح ليبيا آمنة دائمًا.

وأكد وزير الصحة على أهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتقليل من التجمعات إلا للضرورة القصوى، والحجر المنزلي بالوقاية عبر التعقيم والنظافة، في تحديد مسار الوباء.

وقال: “نحن نعتمد -بعد الله- على استشعار الجميع المسؤولية في حسر انتشار المرض، مشيرًا إلى أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة”.

‫كما أثنى وزير الصحة على الدور الوطني والإنساني والمهني الذي قامت به كافة الطواقم الطبية والصحية، من أطباء وممرضين وفنيين وصيادلة ورجال إسعاف وطوارئ وإداريين، وخاصة فرق الرصد والتقصي الوبائي في مدن ومناطق ليبيا.‬

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية