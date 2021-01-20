عقيل: تنظيم الإخوان لم يجد دلالا مثل الذي أغدقته عليه وليامز

قال الباحث والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، إن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، دللت كثيرا تنظيم الإخوان خلال فترة رئاستها بالإنابة للبعثة الأممية، منذ استقالة رئيسها اللبناني غسان سلامة في مارس من العام الماضي.

وأوضح عقيل في تصريح له أن تنظيم الإخوان لم يجد دلالا من قبل مثل الذي أغدقته عليهم وليامز، ولهذا استخدموا دوائر إقليمية، إضافة إلى علاقاتهم مع أميركا وبريطانيا من أجل ممارسة ضغوط كبيرة على الأمم المتحدة للحيلولة دون تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا.

وأضاف عقيل أن تدليل الإخوان على يد ويليامز، بلغ للحد الذي أوصلهم الآن إلى أنهم هم من يمثلون إقليمي فزان وطرابلس، وهذه المسألة بدأت من مشاورات بوزنيقة في المغرب، لافتا في نفس الوقت إلى أن همّهم الوحيد هو الحصول على المزيد من الامتيازات لهم، حتى وإن جاءت عبر الضغط في الكواليس.

ووصف عقيل ما يفعله الإخوان بـ “الأسلوب الخبيث” وهو يهدف إلى تعطيل تولي يان كوبيش لمهامه ومن أجل الإبقاء على ويليامز التي تدللهم بشكل كبير، خاصة وأن خروجها الآن لن يكون مأسوفا عليه، لأن خطة برنامجها مُفخخة ومحكومة على نفسها بأنها قد تنفجر قريبا وسريعا.

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