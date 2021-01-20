عقيل: وليامز دللت كثيرًا تنظيم الإخوان خلال فترة رئاستها.. وما يفعلونه أسلوب خبيث

ليبيا – اعتبر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن ستيفاني ويليامز دللت كثيرًا تنظيم الإخوان خلال فترة رئاستها بالإنابة للبعثة الأممية، منذ استقالة رئيسها اللبناني غسان سلامة في مارس من العام الماضي.

عقيل لاحظ وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة “العرب” أن “الإخوان المسلمين لم يجدوا دلالًا من قبل مثل الذي أغدقته عليهم ويليامز، ولهذا استخدموا دوائر إقليمية، إضافة إلى علاقاتهم مع أميركا وبريطانيا، من أجل ممارسة ضغوط كبيرة على الأمم المتحدة للحيلولة دون تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا”.

وتابع: “لقد بلغ تدليل الإخوان على يد ويليامز، للحد الذي أوصلهم الآن إلى أنهم هم من يمثلون إقليمي فزان وطرابلس، وهذه المسألة بدأت من مشاورات بوزنيقة في المغرب. همّهم الوحيد هو الحصول على المزيد من الامتيازات لهم، حتى وإن جاءت عبر الضغط في الكواليس”.

ووصف ما يفعله الإخوان بـ”الأسلوب الخبيث”، وهو يهدف إلى تعطيل تولي كوبيتش لمهامه، ومن أجل الإبقاء على ويليامز التي تدللهم بشكل كبير، خاصة وأن “خروجها الآن لن يكون مأسوفًا عليه: لأن خطة برنامجها مُفخخة ومحكومة على نفسها بأنها قد تنفجر قريبا وسريعًا”، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية