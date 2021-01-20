ليندسي سنيل: تركيا تجهز 1000 مرتزق سوري لإرسالهم إلى ليبيا

أكدت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، أن مصادر من «الجيش السوري الحر»، صرحت بأن تركيا تستعد لإرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.

وقالت سنيل، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ” 1000 رجل من فرقة الحمزات ومجموعة منشقة عنها «لواء المهام الخاصة» تم تشكيلها حديثًا في معسكر تدريب في أنطاكيا بتركيا، قبل إرسالهم إلى ليبيا «حيث يُمنع عليهم استخدام الهاتف / الإنترنت»”.

وكان ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد السبت الماضي أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة، تتألف من عشرات المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، اتجهت بالفعل إلى الأراضي التركية في طريقها إلى ليبيا.

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