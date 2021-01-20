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عاجل /عضو لجنة 5+5 مختار نقاصة: اللجنة ستبحث الأسبوع القادم تمديد الفترة المحددة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى 90 يوما إضافية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو لجنة 5+5 مختار نقاصة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستبحث الأسبوع القادم تمديد الفترة التي تم تحديدها من أجل خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى 90 يوما إضافية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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