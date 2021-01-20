ممثل البعثة الأممية في اللجنة الدستورية: الاستفتاء على مشروع الدستور قد يؤجل الانتخابات حتى منتصف 2022

قال رئيس فريق الدعم الانتخابي والقسم القانوني والدستوري بالبعثة الأممية، وممثل الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة الدستورية، بانتو لينش، إن الاستفتاء على مشروع الدستور قد يؤجل الانتخابات حتى منتصف عام 2022.

وأوضح لينس أنه لابد من مراعاة عامل الزمن، لإمكانية تنظيم الانتخابات وفق الموعد المحدد لها، وضمانات مصداقيتها، وفترة الـ60 يومًا للمشاورات بين مجلسي “النواب والدولة” وعمل اللجنة القانونية.

وبيّن أنه إذا تقرر الاستفتاء على الدستور سيكون لذلك تداعياته على العامل الزمني، إذ سيتطلب الأمر إصدار قانون للاستفتاء وأساسًا دستوريًا له، بالإضافة لوجود طعون قائمة ضد التعديل الدستوري العاشر، بالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2018م.

وأشار إلى أنه من بين العراقيل أيضا أن مفوضية الانتخابات ستحتاج في هذه الحالة إلى 90 يومًا قبل تنظيم الاستفتاء، وقد يصادف هذا التاريخ شهر رمضان، وما يطرحه من تحديات فضلاً عن تلك الظروف الناجمة عن جائحة كورونا.

وكشف أن الأمر سيتطلب أيضًا، شهرًا بعد الاستفتاء لفرز النتائج ومعالجة الطعون الانتخابية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى الاستعداد لتنظيم انتخابات لثلاثة مؤسسات رئيس الجمهورية وغرفتين برلمانيتين، وأنه بناء على ما تقدم قد تجري الانتخابات على ضوء هذا السيناريو في منتصف عام 2022م، وليس في 24 ديسمبر 2021م.

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