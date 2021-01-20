رئيس “الهيئة العامة” يبحث أوضاع الشبكة الكهربائية ببلدية بنغازي

بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “فخري المسماري” ، اليوم الأربعاء، أوضاع الشبكة الكهربائية في بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بدايون رئاسة الهيئة في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” وبحضور المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ” المكلف” المهندس “صلاح العبار “.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة، فقد ناقش الاجتماع أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية بنغاز، من حيث المشاكل والعراقيل وآلية وضع الحلول لها، كما تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع الهامة والخاصة ببلدية بنغازي من حيث آخر الأعمال الكهربائية المنفذة داخل البلدية و وضع الحلول العاجلة للمتعثر منها

وقد أطلع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” رئيس الهيئة “فخري المسماري ” علي المناطق والأحياء الجديدة داخل بلدية والتي تحتاج الي توصيل التيار الكهربائي لها

بدوره أصدر رئيس الهيئة “فخري المسماري ” تعلمياته للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ” المكلف” المهندس “صلاح العبار ” بضرورة حل كافة اختناقات الشبكة الكهربائية داخل البلدية واستكمال كافة مشاريع الكهرباء المشتركة ما بين الشركة العامة للكهرباء و المجلس التسييري لبلدية بنغازي من أجل الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.