الأطراف الليبية المجتمعة في مصر تتفق على استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات

أتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021 ، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان «تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 يسمبر 2021»، وفق «فرانس برس».

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