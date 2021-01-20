بلدية أجدابيا تناقش جاهزية المدارس

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، خلال اجتماعه مع مديري المؤسسات التعليمية، إنه سيتم اعتبارا من الأسبوع القادم البدء في الإجراءات الأولية، والاستعدادات لافتتاح باقي المؤسسات التعليمية أمام الطلاب.

إلى جانب توفير السيولة النقدية، وحلحلة مشاكل النظافة والمقاعد، ونواقص مكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى البدء في العمل من داخل المؤسسات التعليمية دعما لمديريها وأعضاء هيئة التدريس، وإحالة مطالبهم إلى وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية.

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