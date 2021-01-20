القاهرة: نتطلع لاستضافة المسار الدستوري لوضع خارطة طريق للاستفتاء والانتخابات

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن مصر تُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وأضافت الخارجية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن مصر تتطلّع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

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