الأمم المتحدة: مصرع 43 مهاجرا وإنقاذ 10 آخرين قبالة ساحل ليبيا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، بغرق نحو 43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا، موضحة أنهم غرقوا قبالة السواحل الليبية، في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام.

وأوضحت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ عشرة آخرين من الغرق، مبينة أن القارب انقلب بهم أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا أمس الثلاثاء وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام.

وقالت المنظمة والمفوضية، في بيان مشترك، إن خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا الناجين ونقلوهم للشاطئ.

يذكر أن ليبيا منذ عام 2011 تعد طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

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