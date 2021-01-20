مصر ترحب باتفاق لجنة المسار الدستوري الليبية وتتطلع لاستضافة الجولة الأخيرة في فبراير

رحبت مصر، اليوم الأربعاء، باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية على المسار الدستوري الازم لإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، معربة عن تطلعها إلى استضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار في فبراير المقبل.

وقال الخارجية المصرية في بيان «تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وثمنت الخارجية المصرية في لابيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021».

وأعربت مصر عن تطلعها «لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات».

– لجنة المسار الدستوري تختتم جولتها الثانية بالغردقة

– أعضاء اللجنة الدستورية يتفقون على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية

واختتمت اليوم الجولة الثانية لاجتماع اللجنة الدستورية الليبية التي تضمن في عضويتها أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واستمرت على مدى يومين بمدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر.

وأعلنت اللجنة مساء أمس اتفاقها «بإجماع الآراء» على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك «بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه».

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