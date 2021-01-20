اعلان هام من “تعليم الوفاق” بشأن إيقاف الدراسة وتحدد موعد جديد للعودة

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، عن إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

وبحسب بيان صادر عن مستشار وزير التعليم ومدير مكتب شؤون الوزارة عبدالفتاح رجب الفاضلي، فقد تقرر تأجيل العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

ونوه البيان إلى أن القرار جاء بالتشاور مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة “كورونا”، وحرصًا من الوزارة على ضرورة استكمال جميع المدارس التجهيزات والتحضيرات لاستقبال الطلاب والتلاميذ بما يضمن العودة الآمنة وفق الإطار الوبائي.

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