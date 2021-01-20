ليبيا الان

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يتلقى تهاني الدول الصديقة بحلول العام الجديد

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عددا من التهاني من الدول الصديقة والمنظمات الدولية بمناسبة حلول العام الجديد، حيث كانت التهاني من أمين منظمة اتحاد المغرب العربي ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، سفير جمهورية ألمانيا ، سفير جمهورية إيطاليا ، سفير جمهورية الهند ، سفير مملكة هولندا ، سفير مملكة اسبانيا ، سفير جمهورية بولندا ، سفير جمهورية النمسا ، بالإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية و عدد من مدراء الوكالات التابعة لبعثة الأمم المتحدة ، ومدراء المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدد العقوري حرص لجنة الخارجية على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي من أجل دعم الاستقرار في ليبيا ولما فيه صالح ازدهار شعوب المنطقة ، معبرا عن آمله بأن تكون السنه الجديدة عام خير على الجميع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك