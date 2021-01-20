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لجنة المسار الدستوري تختتم اجتماعها الثاني برعاية البعثة الأممية

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت اليوم اجتماعات الجولة الثانية من المسار الدستوري للحوار الليبي التي انعقدت في الغردقة المصرية، وشارك فيها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اجتماعات المسار الدستوري تضمنت مصادقة البعثة على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام جلسة أمس، مضيفا أن اللجنة ستعقد جولتها الثالثة بمدينة الغردقة بين ال9 وال11 من فبراير القادم، والتي ستدعى لها المفوضية العليا للانتخابات لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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