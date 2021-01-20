لجنة أمن الدولة الإيطالية تقرر الاستماع لكونتي بشأن ملف الصيادين الصقليين

قالت اللجنة البرلمانية لأمن الدولة الإيطالية (كوباسير) إنها ستستمع إلى رئيس وزراء بلادهم جوزيبي كونتي بشأن “ملف الصيادين الصقليين”، الذين احتجزوا في وقت سابق في شرق ليبيا.

وكانت الحكومة المؤقتة قد احتجزت الصيادين في وقت سابق لأكثر من مائة يوم وأطلقت سراحهم بعد لقاء كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو حفتر في بنغازي.

وأوضحت اللجنة أنها ستستمع أيضا إلى دي مايو وإلى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ومدير المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء والناطق باسم رئيس الوزراء بشأن ملف الصيادين الصقليين.

وكانت الحكومة المؤقتة قد وجهت للصيادين الصقليين تهمة “اختراق المياه الإقليمية الليبية”.

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