أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة الترشح لانتخابات المجلس البلدي لمدة أسبوع آخر.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفترة ستبدأ من يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري إلى يوم الخميس الموافق 28.

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من المرشحين قد تقدموا إلى اللجنة الفرعية بخصوص تمديد فترة الترشح لاستيفاء النواقص بملفات ترشح.

وكان من المقرر أن يغلق باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي بحلول نهاية يوم غد الخميس.

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