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«نقَّاصة»: ندرس إبقاء المقاتلين الأجانب 3 شهور أخرى

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوفد “حكومة الوفاق” مختار نقّاصة، إنهم يدرسوا تمديد مهلة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 90 يوما إضافية، وفق قوله.

أضاف “نقاصة” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الأربعاء: “سنعقد اجتماعا الأسبوع القادم لبحث فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، ومناقشة كل العوائق التي تحول دون ذلك” على حد تعبيره.

وواصل عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوفد “حكومة الوفاق”: “القوة الأمنية المشتركة من جانبنا جاهزة لتأمين الطريق الساحلي فور فتحه، وسنناقش بند المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكيفية خروجهم من ليبيا تدريجيا، وتذليل الصعوبات لتحقيق ذلك” وفق تعبيره.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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