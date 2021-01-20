«نقَّاصة»: ندرس إبقاء المقاتلين الأجانب 3 شهور أخرى

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوفد “حكومة الوفاق” مختار نقّاصة، إنهم يدرسوا تمديد مهلة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 90 يوما إضافية، وفق قوله.

أضاف “نقاصة” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الأربعاء: “سنعقد اجتماعا الأسبوع القادم لبحث فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، ومناقشة كل العوائق التي تحول دون ذلك” على حد تعبيره.

وواصل عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوفد “حكومة الوفاق”: “القوة الأمنية المشتركة من جانبنا جاهزة لتأمين الطريق الساحلي فور فتحه، وسنناقش بند المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكيفية خروجهم من ليبيا تدريجيا، وتذليل الصعوبات لتحقيق ذلك” وفق تعبيره.