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مدير أمن توكرة يقوم بزيارة ميدانية لقسم البحث الجنائي لبحث أخر المستجدات الأمنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام مدير أمن توكرة العقيد “فوزي المهدي قويدر” بزيارة ميدانية لقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن توكرة  رفقة مساعد الشؤون العامة و رئيس قسم التفتيش والمتابعة، حيث تم تنظيم جمع صباحي للقوة العمومية و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي القسم و حثهم على ضرورة الإلتزام و التحلي بالضبط والربط وتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم ، والإلتزام بالحضور والإنصراف والتقيد بساعات العمل والدوام الرسمي و بذل المزيد من العطاء خدمتا للصالح العام.

 

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، قام أيضا بجولة تفقدية لمقر القسم و الوقوف على أهم النواقص و المتطلبات التي يحتاجها القسم و بحث ألية عمل لتوفيرها في أقرب وقت .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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