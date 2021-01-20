مدير أمن توكرة يقوم بزيارة ميدانية لقسم البحث الجنائي لبحث أخر المستجدات الأمنية

قام مدير أمن توكرة العقيد “فوزي المهدي قويدر” بزيارة ميدانية لقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن توكرة رفقة مساعد الشؤون العامة و رئيس قسم التفتيش والمتابعة، حيث تم تنظيم جمع صباحي للقوة العمومية و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي القسم و حثهم على ضرورة الإلتزام و التحلي بالضبط والربط وتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم ، والإلتزام بالحضور والإنصراف والتقيد بساعات العمل والدوام الرسمي و بذل المزيد من العطاء خدمتا للصالح العام.

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، قام أيضا بجولة تفقدية لمقر القسم و الوقوف على أهم النواقص و المتطلبات التي يحتاجها القسم و بحث ألية عمل لتوفيرها في أقرب وقت .