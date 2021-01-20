السفارة الليبية: اجتماع ليبي مصري في القاهرة  لمتابعة نتائج زيارة وفد مصر لطرابلس

قالت السفارة الليبية في القاهرة، إنه في إطار الدفع بالعلاقات الليبية المصرية وتوطيدها وفتح آفاق أوسع لها، تتواصل الاجتماعات المكتفة بين سفارة دولة ليبيا بالقاهرة ومسؤولين من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية لبحث الملفات العالقة بين البلدين.

وبحسب إيجاز صحفي للسفارة، عقد اليوم الأربعاء، لقائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة طارق مصباح الحويج اجتماعا مع السفير نبيل الحبشى مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارحية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج وممثلين عن ادارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية ، وبحضور عدد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية .

و أكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير نبيل الحبشي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدى ترابطهم وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

يأتي ذلك متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي أواخر ديسمبر الماضي، والتنسيق الدائم بين معالي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة و معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري .

هذا وتم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات تباعا لمعالجة وحلحلة كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين ، يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذى تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.