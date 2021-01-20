تعليم الوفاق توقف الدراسة لمدة أسبوعين احترازيا بسبب كورونا

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 23 يناير 2021.

وأجلت الوزارة في خطاب وجهته إلى مراقبي التعليم بالبلديات، العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وأكدت الوزارة أن القرار اتخذته بعد التشاور مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، وحرصًا من الوزارة على ضرورة استكمال جميع المدارس لكافة التجهيزات والتحضيرات لاستقبال الطلبة والتلاميذ بما يضمن العودة الآمنة للطلبة وفق الإطار الوبائي المعتمد من الوزارة.