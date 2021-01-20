المسماري: الإخوان أسندوا رئاسة الحكومة لباشاغا إرضاء لمكونات مصراته

قال المحلل والخبير السياسي راقي المسماري، إن الإخوان اختزلوا المنطقة الغربية في ممثليهم بالمفاوضات، موضحا أنهم عقدوا صفقة السلطة التنفيذية باسمهم.

وأكد المسماري في تصريح صحفي، أن الإخوان أسندوا رئاسة الحكومة لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا إرضاء لمكونات مصراته.

وأوضح المسماري أن التنظيم يقوم بإدارة طرابلس بتناقضاته عن طريق التيارات المتطرفة الصغيرة وعبر المليشيات المؤدلجة من خلال إمكانية حصول باشاغا على رئاسة الحكومة ومن ثم إسكات بقية الأصوات بحقائب وزارية.

وأشار المسماري إلى أن المقترح الذي تم التصويت عليه يحمل بين طياته العديد من الاحتمالات التي من شأنها تعقيد تنفيذه على الواقع داخل قاعة الملتقى وداخل مجمع كل إقليم، مؤكدا على أن الحصول على نسبة 70% من أصوات المجمع الانتخابي لكل إقليم هي مسألة صعبة أمام التداخلات والاختلافات السياسية المعروفة.

وقال المسماري إنه من المرجح أن يقوم رئيس ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة” فائز السراج ومستشاروه بـ “مناورة واسعة بدعم أوروبي”، لاسيما إيطاليا تحديد، ومليشيات طرابلس التي يحاول إعادة تنظيمها وإدماجها داخل المؤسسات الرسمية للدولة.

وألمح المسماري إلى أن المشهد التفاوضي غير واضح خاصة مع قرب قدوم الممثل الجديد للأمين العام السلوفاكي يان كوبيتش.

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