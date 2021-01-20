تونس ترحب بالاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة

رحبت تونس بموافقة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، مثمنة هذه الخطوة الإيجابية في اتجاه تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية، عن ارتياحها للتقدم المحرز في ملتقى الحوار المنعقد في تونس، خلال نوفمبر الماضي، والذي دعا الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل من أجل تهيئة الظروف القانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل.

بدوره رحب وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بتعيين، يان كوبيش، مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وتقدم، الجرندي، في تغريدة له بالشكر للمبعوثة الأممية السابقة، ستيفاني وليامز، على العمل الذي قامت به لضمان نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

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