بليحق: لجنة المسار الدستوري تتوصل لاتفاق في ختام اجتماعات الغردقة

اختتمت لجنة المسار الدستوري اليوم الأربعاء اجتماعاتها في الجولة الثانية المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية برعاية الأمم المتحدة وباستضافة جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجولة الثانية تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وشهدت الجلسة كلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، هنأ خلالها الوفدين على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً على دعم مصر الدائم للشعب الليبي الشقيق دون تدخل في ما يقرره الليبيون.

وألقى مسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف بالمسار الدستوري كلمة، كما تضمنت الجلسة كلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وكلمة لوفدي مجلس النواب والدولة.

واختتمت أعمال الجولة لتستأنف في الجولة الثالثة التي ستعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم، والتي ستُدعى لها المفوضية العليا للانتخابات لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.