المسار الدستوري.. توافق سريع يُثير الاستغراب

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور عبدالحميد جبريل، إن سرعة توافق اللجنة الدستورية بشأن المسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، أمر يدعو إلى الاستغراب.

وأضاف عبدالحميد جبريل، لبرنامج “LIVE” في قناة “NEWS 218″، الأربعاء، أن الاستفتاء على مشروع الدستور ليس بالأمر السهل واليسير، بل هو في غاية الصعوبة والتعقيد وأن المسألة تواجهها كثير من العوائق.

وذكر جبريل أن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا هذه الأثناء كان له تأثير مباشر على التوافق السريع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وفي معرض حديثه عن الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بالاتفاق، أوضح جبريل أنه من “العيب والعار” أن تكون بعثة الدعم الأممية في ليبيا هي الجهة المنفذة للاتفاق، مؤكداً أن المسألة الدستورية محلية ولا علاقة لها بالشأن السياسي.

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