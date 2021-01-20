الدعيسي: مليشيات مصراتة تسيطر على مفاصل الدولة غرب البلاد

قال المحلل السياسي ناصر الدعيسي إنه بالرغم من أن الحوار الليبي يحتوي على شخصيات من مدينة طرابلس، إلا أن الثقل السياسي يبقى لمليشيات مصراتة المسيطرة على مفاصل الدولة غرب البلاد.

وأكد الدعيسي، في تصريح صحفي، أن قوة الزنتان والزاوية وطرابلس العسكرية ليس لها قوة التأثير مثل قوة مصراتة السياسية المؤثرة في المشهد السياسي.

وأشار الدعيسي إلى أن طبيعة الصراع وتواجد مليشيات مصراتة بقوة السلاح في طرابلس بالإضافة لنفوذ تنظيم الإخوان هناك هو ما جعل مصراتة تفرض أمرا واقعا على الليبيين.

وألمح الدعيسي إلى أن مليشيات مصراتة تسيطر على داخلية الوفاق وعلى أغلب مفاصل ومؤسسات مدينة طرابلس.

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