كنه لــليبيا 24: مصير الاتفاقات المبنية على المحاصصة في ليبيا هو الفشل الحتمي

قال رئيس لجنة الإتصال والتواصل بالمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي في الجنوب، اليوم الأربعاء، إن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز استغلت الظروف التي تمر بها ليبيا وتحاول إجبار الليبيين على إملاءات معينة دون مكاشفة إعلامية لهم.

وأضاف كنه في تصريح خاص لليبيا 24 أن هناك توافقا هشا بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في مسرحية يجبر الليبيون على تجرع مرراتها بحسب تعبيره.

وأوضح أن ويليامز تطيل أمد الأزمة لحين انتهاء نقل السلطة في البيت الأبيض الأمريكي بهدف استكمال المصالح الأمريكية حتى تتضح الأوامر الجديدة في هذا الملف.

وأكد أن مصير كل المباحثات والاتفاقات المبنية على المحاصصة بين الأحزاب الليبية سيكون الفشل الحتمي، معتبرا أن كل الطرق ستؤدي إلى المؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي، بحسب تعبيره.

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