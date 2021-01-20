المسماري: رصد محاولة دخول طائرات أجنية الأجواء الليبية دون أذن مسبق

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، رصد «محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليًا أو الطيران الاستثنائي، والذي قد يكون طيرانًا عسكريًا في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية».

وحذر المسماري في بيان، «من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي»، محذرًا كذلك من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة».

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