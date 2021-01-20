ليبيا الان

المسماري: رصد محاولة دخول طائرات أجنية الأجواء الليبية دون أذن مسبق

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، رصد «محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليًا أو الطيران الاستثنائي، والذي قد يكون طيرانًا عسكريًا في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية».

وحذر المسماري في بيان، «من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي»، محذرًا كذلك من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • أنتم الجيش الليبي تبوا تحموا وتحافظوا عالبلاد من اي تدخلات خارحية ، كويس …
    به الان من المفترض ان تشروا مجموعة لابأس بيها طاءرات حربية حتى آلاف 16 – اف 17 – وتشروا زوارق ويخوت عسكرية بحرية مجهزة – ومروحيات جديدة – وتزوقوهم باللون الأسود كلهم –
    وتكونوا فرق ليبين وضباط مشرفين على كل الأجهزة العسكرية الليبية بمساعدة تكنولوجية حتى من العنصر النساءي الليبي .
    والنفط الي تصدروا فيه خفضوا من تصديره للخارج ، عبوه في طاءراتكم وآلياتكم الجديدة
    وتكون في تدريبات بالطيران والعمليات البحرية باشراف عسكري ليبي ودوريات استطلاع للمناطق والسواحل –
    خير من التصريحات وتضييع النفط وتضييع الوقت – عالاقل تعطي فرصة للطيارين الليبيين بأمراء عمليات مناورات وتدريب عالطاءرات والاليات – وتكون هناك سمعة كويسة للجيش وأفراده العسكريين وحماية السواحل البحرية الليبية .
    والله تفكرت الكابتن الليبي عقيد طيار – – ع – م- ح- ” الي كان يدور بالطاءرة الحربية وينزل بيها لحافة سطح ماء البحر من غير ما تمس ويطلع بيها فوق بطيران داءري – الله يرحمه يقعد اسطورة بالطيران الليبي ويطلع داءما معاه اربع طاءرات حربية في شكل سهم وهو على رأسهم في الجو .

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