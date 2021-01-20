“العربية”: “اللجنة العسكرية” تطالب باستمرار وليامز في منصبها حتى اكتمال المسارات الليبية

عقدت لجنة المتابعة الأمنية بمؤتمر برلين اجتماعا افتراضيا اليوم الأربعاء مع المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز واللجنة العسكرية المشتركة.

وذكرت قناة “العربية الحدث” أن اللجنة العسكرية طالبت اللجنة الأمنية بالإبقاء على المبعوثة الأممية في منصبها، حتى إكمال الخطوات الأخيرة للمسارات الليبية.

وأكدت لجنة المتابعة دعمها لمجهودات اللجنة العسكرية وما تحقق من إنجازات، بحسب القناة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

يذكر أن منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لا يزال شاغرا منذ مارس 2020، حيث استقال منه الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة.

وفي ديسمبر الماضي اتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا بعد مناقشات طويلة، لكن ملادينوف اعتذر عن المنصب وترك العمل في الأمم المتحدة.