محافظة البحر الأحمر المصرية: الجولة الأخيرة من المسار الدستوري بين «النواب» و«الدولة خلال فبراير في «الغردقة»

أعلنت محافظة البحر الأحمر المصرية نجاح الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وعقد في مدينة الغردقة خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري.

وأضافت المحافظة المصرية في بيان لها، أن الاجتماعات كانت بهدف مناقشة التعديلات الدستورية التي تنظم عمل الانتخابات العامة في ليبيا، المقرر إنعقادها 24 ديسمبر 2021.

وأكدت أن الاجتماعات نجحت في التوصل إلى نقاط توافقية، تسمح بالإعلان عن الاستفتاء على مسودة الدستور الحالي في ليبيا، وذلك بعد مناقشات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وتابعت أنه تم الإتفاق على توحيد الرؤى والمفاهيم لدعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا، وعقد الجولة الثالثة والأخيرة من هذا المسار خلال شهر فبراير القادم بمدينة الغردقة.

وأضاف البيان، الأربعاء، أن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، اكدوا أن اختيار مدينة الغردقة لعقد اجتماعاتهما، كان له أثراً كبيراً في ارتياحهم نفسياً، لأنها مدينة السحر والجمال، ولأنهم يعشقونها ويشعرون فيها براحة نفسية كبيرة.

واختتم أن المجتمعين وجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية، لحرص قيادتها السياسية على استقرار ليبيا وتوفير المناخ المناسب لعقد هذه الاجتماعات لما لمسوه من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.