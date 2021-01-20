المسماري: الجيش سيعترض أي طائرات تدخل الأجواء الليبية دون إذن مسبق

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الأربعاء، إن الجيش يحذر من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أوالأجواء الوطنية.

وأضاف المسماري في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار تبين محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دولياً أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيران عسكري في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية.

وأكد المسماري أن الجيش يحذر من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية والذي قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي.

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