البعثة الأممية تعلق على مخرجات اجتماع العقبة

قالت البعثة الأممية في بيان لها إن أعضاء مجلسي الدولة والنواب المجتمعين في الغردقة المصرية، اتفقوا على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019.

وأضافت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنهم اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور.

وأشارت إلى أن المجتمعين اتفقوا، “على استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء. وطالب المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده”.

وعبرت البعثة عن إشادتها “بقرار الوفدين عقد لقاءتِهِما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتعهدهُما بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات”.