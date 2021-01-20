تونس تدعو للعمل من أجل تهيئة الظروف لتنظيم الانتخابات في آجالها المحدّدة

رحبت تونس بموافقة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، أمس الثلاثاء، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها بجنيف من 13 إلى 16 يناير الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه تعد خطوة إيجابية في اتجاه تشكيل حكومة انتقالية ليبية جديدة ستشرف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة نهاية سنة 2021.

وأعربت الوزارة عن ارتياحها للتقدم الحاصل على درب تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، داعية مختلف الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح التوافقية من أجل تهيئة الظروف القانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات في آجالها المحدّدة.

وشددت الوزارة على أن حلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال عملية سياسية تشارك فيها كلّ أطياف المجتمع الليبي.

وأكدت الوزارة على التزام تونس الثابت بمواصلة مساندة مجهودات منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية واستعدادها لتوفير الدعم للبعثة الأممية ولممثلها الخاص في ليبيا يان كوبيش، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه ووحدته الترابية.

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