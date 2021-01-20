منظمة حقوقية تعلق على غرق مركب للمهاجرين وتحذّر حكومة الوفاق

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن أسفها لحادثة غرق مركب للمهاجرين وطالبي اللجوء، الذي أدى إلى مصرع 43 مهاجرًا وإنقاذ 10 آخرين، جراء غرق زورق كان يقلهم قبالة ساحل مدينة زوارة كان قد انطلق من سواحل مدينة الزاوية غرب ليبيا ، فجر يوم أمس الثلاثاء، في حادث هو الأول من نوعه خلال العام 2021.

واعتبرت اللجنة أن الحادث يفاقم من معاناة المهاجرين، بسبب سياسات الأتحاد الأوروبي، في صد واعتراض قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية، والتي تتنافى مع التزامات الدول الأوربية تجاه قضايا الهجرة واللاجئين، وتتعارض مع القيم الإنسانية والاخلاقية ومع الأعراف والمواثيق الدولية، حيث تسهم هذه السياسات في تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا .

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تحمل “دول الإتحاد الأوروبي مسؤولية الفضائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والماساة والمعاناة التي يعيشها المهاجرين جراء الأوضاع الإنسانية لهم بعد إعادتهم إلى ليبيا والابقاء عليهم بها”.

كما طالبت حكومة الوفاق الوطني، بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات التعاون فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين الموقعة مع دولتي مالطا وإيطاليا، لما تشكله هذه الاتفاقيات من انتهاك صارخ لقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر وتهريب المهاجرين وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة، التي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ في المنطقة الغربية.