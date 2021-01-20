الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن الحداد 3 أيام على «جمال الجعفري».. والفيفا: «نبأ حزين»

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك لوفاة فقيد الرياضة الليبية الدكتور جمال الجعفري رئيس نادي الاتحاد والرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات الفرعية التابعة له.

وكان الجعفري قد وافته المنية يوم الإثنين الماضي على أثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وتلقى رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني رسالة تعزية ومواساة من رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “جياني انفانتينو” في وفاة الدكتور ” جمال الجعفري” رئيس نادي الإتحاد ورئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم السابق.

وأعرب انفانتينو في رسالته عن خالص التعازي والمشاعر العميقة إثر تلقيه النبأ الحزين، وتقدم بأحر التعازي لعائلته والأسرة الرياضية في ليبيا عموما.