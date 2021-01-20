ليبيون في سجون مالطا بتهم حمل جوازات سفر مزورة

أحصت السلطات المالطية تواجد 8 ليبيين سجناء تم القبض عليهم حاملين بطاقات هوية وجوازات سفر مزورة مؤكدة أن العدد ارتفع ما بين عامي 2019 و2020 بعد توقيف العديد من المتهمين من أصول افريقية ما شكل ضغطا على سجونها.

وتنوعت التهم الموجهة لهؤلاء من حيازة وثائق مزورة، وعدم إبراز جوازات سفر وتقديم معلومات مضللة إلى مسئولي الهجرة حيث تم الحكم على 443 شخصًا من ضمنهم 8 ليبيين وسجنهم فيما يتعلق بقضايا الهجرة في العامين الماضيين وفق ما كشفت جريدة «توداي مالطا» الأربعاء.

ففي عام 2019 وحده، سُجن 116 شخصًا ، لكن العدد ارتفع إلى 327 في عام 2020 ، وتراوحت أعمار الموقوفين ما بين 15 و 47 سنة.وتصدّر المواطنون السودانيون القائمة باعتبارهم البلد الذي جاء منه أكبر عدد من المهاجرين بـ 212. يليهم في القائمة من ساحل العاج في المرتبة الثانية ، حيث حُكم على 30 شخصًا بسبب مخالفات جوازات السفر ، تليها إريتريا (29) وتشاد (19)، المغرب (19)، مالي (15)، ألبانيا (13). وينحدر السجناء أيضًا من العراق وتونس وجورجيا ونيبال وصربيا.

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ووفقًا لقوانين مالطا ، فإن أي شخص يقدم معلومات كاذبة، أو يقدم أي مستند مزور أو يزور وثيقة هوية، يكون عرضة للسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات عند إدانته.

وفي ديسمبر الماضي ، أعرب القضاء الملطي عن قلقه بشأن عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبات تتعلق بجرائم جوازات السفر. مشيرا إلى أن ما بين ربع إلى ثلث عدد نزلاء السجون الحاليين هم من المخالفين لجوازات السفر. وقال وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري إنه إذا استمر هذا الاتجاه ، فستحتاج البلاد إلى بناء مرافق جديدة لإيواء هؤلاء «المجرمين».

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