«مكافحة الأمراض» يطلب تشكيل لجان في البلديات للإشراف على حملة التطعيم ضد «كورونا»

طلب المركز الوطني لمكافحة الامراض تشكيل لجان للإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات.

وقال في رسالة إلى مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات أن اللجنة المشكلة يترأسها مدير إدارة الخدمات الصحية في كل بلدية، حسب الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تتشكل اللجنة، حسب الرسالة، من مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، ومشرف التطعيمات، ومساعده، وطبيب، وعنصر إداري. ووفق القرار، يتولى مشرف التطعيمات النواحي الفنية والتدريب والتواصل مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

والأسبوع الماضي، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المركز قام بكل الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بنحو 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص، مشيرا إلى أن اللقاحات ستكون من مجموعة «كوفاكس» التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

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