خارجية الوفاق”: الاتفاق على حل كل المشكلات مع مصر

عقد القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة التابع لحكومة الوفاق، طارق مصباح الحویج، لقاء أمس الأربعاء مع مسؤولين من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية لبحث الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين،

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع جرى في وزارة الخارجية بالقاهرة، مع السفير نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج وممثلين عن إدارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، وبحضور عدد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير نبيل الحبشي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدی ترابطهما، وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات تباعا لمعالجة وحلحلة كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار بيان خارجية الوفاق إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تم بين السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.

وبحسب البيان: “يأتي ذلك متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي أواخر ديسمبر الماضي ، والتنسيق الدائم بين وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير الخارجية المصري سامح شكري”.