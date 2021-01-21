جامعة بنغازي تجتمع مع مسؤولي بلدية الأبيار

عقد رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، اجتماعا بمشاركة وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبد الكريم الغزالي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الأبيار محمد القطراني، ومدير مكتب مصلحة الأملاك الشريف بوعجيلة موسى، ومراقب مراقبة التربية والتعليم فتحي محمد محمود اقليوان، ومدير مكتب التخطبط العمراني علي البرعصي، ومديرمكتب شؤون العميد- بلدية الابيار محمد علي محمد العمامي، ومدير مكتب المواصلات نوري بوقرين، والاستشاري القانوني حنان البرعصي.

وحضر الاجتماع، عميد كلية القانون الدكتورة سلوى الدغيلي، ووكيل كلية القانون للشؤون العلمية الدكتور معتز عبد الوهاب بالعجول، ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة الأستاذ امبارك الحاسي.

وأعلنت الجامعة، عن تخصصات وكليات جديدة لجامعة بنغازي في مدينة الأبيار.

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