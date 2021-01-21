السني: المبعوث الأممي الجديد مستعد لمهمته في ليبيا

عقد مبعوث فائز السراج إلى الأمم المتحدة، الطاهر السني، لقاء مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24: “ناقشت اليوم مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام كوبيش، آخر تطورات الوضع الراهن في ليبيا”، على حد قوله.

وأضاف: “تم استعراض وتقييم مجريات مسارات الحوار المختلفة والتحديات،وقد أكد السيد كوبش على استعداده للمهمة الجديدة وتفهمه حجم المسؤولية وأهمية المرحلة، وتطلعه لدعم إرادة الليبيين واستقرار البلاد”، على حد ادعائه.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

يذكر أن منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لا يزال شاغرا منذ مارس 2020، حيث استقال منه الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة.

وفي ديسمبر الماضي اتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا بعد مناقشات طويلة، لكن ملادينوف اعتذر عن المنصب وترك العمل في الأمم المتحدة