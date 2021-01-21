ليبيا الان

العزوزي يجري زيارة تفقدية لمركز العزل في بني وليد

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة الصحة بالبلدية محمد امبارك، رفقة وفد من لجنة إستشارية من وزارة الصحة بمدينة طرابلس، زيارة ميدانية إلى مركز العزل بالبلدية، لمتابعة أعمال الصيانة والوقوف على أبرز الإحتياجات لإستكمال التجهيزات بالمركز.

وأوضح عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة بالبلدية محمد امبارك، إن الجولة جاءت من أجل تفقد مركز العزل وما يحتاجه من أجهزة ومعدات، وأنه على رأس لجنة الصحة يسعى بكافة الجهود لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي كانت عائقا أمام المركز.

وأكد امبارك ، إن المركز سيفتتح أبوابه خلال الفترة القادمة بسعة 70 سريرا ، من أجل تخفيف معاناة المواطنين داخل المدينة وتقليل الضغط على باقي المراكز في باقي المدن والبلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك