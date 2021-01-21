العزوزي يجري زيارة تفقدية لمركز العزل في بني وليد

أجرى عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة الصحة بالبلدية محمد امبارك، رفقة وفد من لجنة إستشارية من وزارة الصحة بمدينة طرابلس، زيارة ميدانية إلى مركز العزل بالبلدية، لمتابعة أعمال الصيانة والوقوف على أبرز الإحتياجات لإستكمال التجهيزات بالمركز.

وأوضح عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة بالبلدية محمد امبارك، إن الجولة جاءت من أجل تفقد مركز العزل وما يحتاجه من أجهزة ومعدات، وأنه على رأس لجنة الصحة يسعى بكافة الجهود لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي كانت عائقا أمام المركز.

وأكد امبارك ، إن المركز سيفتتح أبوابه خلال الفترة القادمة بسعة 70 سريرا ، من أجل تخفيف معاناة المواطنين داخل المدينة وتقليل الضغط على باقي المراكز في باقي المدن والبلديات.

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