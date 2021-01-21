الوافي: الوضع الصحي ببلدية سبها سيء جدا

وصف الناطق باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي الأربعاء، الوضع الصحي بالبلدية بـ “السيء جداً”، والمستشفيات تفتقر للعناصر والكوادر الطبية.

وأرجع الوافي، سبب نقص الكوادر الطبية إلى أن البلدية كانت معتمدة سنة 2014 على العناصر الطبية الكورية وبعدما غادرت أصبحت بدون عناصر عدا المقيمين في البلدية، مبينا أن هناك مركز عزل بالمدينة خاص بحالات فيروس كورونا يسع أكثر من 50 سرير.

ونوه الوافي أن البلدية لم تستلم أي مخصصات مالية من الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الناقصة؛ مما سبب إرباك في سير العمل في القطاع الصحي.

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