خارجية الوفاق تؤكد استمرار بحث الملفات العالقة مع الجانب المصري

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأربعاء، استمرار عقد الاجتماعات تباعا مع الجانب المصري؛ لمعالجة وحلحلة كافة الملفات العالقة بين البلدين في إطار الاتفاق والتنسيق الدائم بين وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة ووزير الخارجية المصري سامح شكري .

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية المصرية نبيل الحبشي، إنه من الضروري العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيها من مصلحة للشعبين الليبي والمصري، وفقا للصفحة الرسمية للخارجية الليبيية.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.

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