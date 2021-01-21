كرموس: التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري ليس حقيقيا

اعتبر عضو ما يسمى بمجلس الدولة أن الصراع السياسي الليبي هو سبب الأزمة، وكان سببًا في الحروب التي حصلت في شرق البلاد وغربها واستهداف العاصمة، ومع ذلك هناك دور إيجابي لمجلس الدولة وسلبي لبعض الأجسام الأخرى.

كما استطرد حديثه قائلًا: “نحن أمام انفراج سياسي والبعثة عن طريق اللجنة الاستشارية توصلت لخيار تم التصويت عليه والتوافق بنسبة 73%، لكن أتوقع أن يتوقف المسار ويتم عرقلته من قبل بعض الدول، خاصة عند التطرق لاختيار الأسماء، إذا لم يحصل توافق على الأسماء التي ستدعمها الدول المتداخلة في الشأن الليبي ربما نصل لجمود في موقف المجتمع الدولي وعدم تأييد للمخرجات”.

وأكد أن تقسيم البلاد لثلاث دوائر أعطى شعورًا لدى المعرقلين بأن الاستفتاء على الدستور سيمر بهذه الطريقة وعدل القانون بأن المواطن عندما يصوت بـ لا يحدد المادة التي يرغب في تعديلها وهذا أصبح عليه جدل كبير، أعتقد أنه في العموم مشروع الدستور ممتاز”، بحسب قوله.

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