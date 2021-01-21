ويليامز تحذر من إنشاء أي كيان موازٍ لملتقى الحوار السياسي

حذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” الأربعاء، السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز الملتقى السياسي الليبي، وإنشاء أجسام موازية له.

وقالت “وليامز، في مقابلة مع صحيفة: إن الطبقة السياسية الممتدة عبر خطوط الصراع بين الشرق والغرب في ليبيا مصممة على الحفاظ على الوضع الراهن والوصول المتميز إلى خزائن الدولة.

وأضافت “ويليامز” أن منتدى الحوار له دوائر لم تدخل في عملية السلام منذ الثورة، مؤكدة أنه حوار ليبي خالص.

وأشارت إلى أن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائزالسراج إنشاء جهاز دعم الاستقرار أثار شائعات بأنه ربما يعمل على تحدي شرعية مخرجات منتدى الحوار السياسي.

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة 73%‎، ولاقت هذه النتائج ترحيبا محليا ودوليا بهذه الخطوة على أمل الاستمرار حتى تسمية مجلس رئاسي ورئيس حكومة جديدين.

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