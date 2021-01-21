آمر «حرس السواحل» يبحث مع السفير الألماني دعم الجهاز بقطع بحرية

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا مع آمر جهاز حرس السواحل و أمن الموانئ، إمكانية دعم الجهاز بالمعدات والقطع البحرية «ذات القدرة العالية؛ للعمل في المياه الإقليمية الليبية».

جاء ذلك خلال لقاء بمقر القوات البحرية في طرابلس، حيث تناول الطرفان ظاهرة الهجرة الشرعية، حسب بيان الناطق برئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وقدم السفير الألماني الشكر الي القوات البحرية والجهاز، كما زار التشكيل الأول لحرس السواحل بحضور مدير إدارة عمليات الجهاز، والمستشار القانوني به.

والثلاثاء الماضي، التقى السفير الألماني، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ، حيث تناولا ظاهرة الهجرة أيضا، وانتقد المبروك «التناقض التام» للمنظمات الدولية في تعاملها مع الدولة الليبية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ليبيا تُركت وحيدة مع هذه القضية التي عجزت عن معالجتها دول العالم.

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