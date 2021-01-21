العثور على جثة مواطن مختفي منذ شهر ونصف على شاطئ قاريونس

أخبار ليبيا24- خاص

تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ظهر أمس الأربعاء بلاغاً يفيد بالعثور على جثة بشاطئ قاريونس، من قبل المواطنين.

انتقل أعضاء الأمن بمركز شرطة قاريونس إلى عين المكان، وتم التأكد من صحة البلاغ ، وجرى انتشال الجثة وتسليمها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.