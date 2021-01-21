العثور على جثة مواطن مختفي منذ شهر ونصف على شاطئ قاريونس

أخبار ليبيا24- خاص
تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ظهر أمس الأربعاء بلاغاً يفيد بالعثور على جثة بشاطئ قاريونس، من قبل المواطنين.
انتقل أعضاء الأمن بمركز شرطة قاريونس إلى عين المكان، وتم التأكد من صحة البلاغ ، وجرى انتشال الجثة وتسليمها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.
وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجثة تعود للشاب الشريف امجلي عبدالله بالروين (22 عاماً)، من سُكان حي السلام، مختفي منذ شهر ونصف وتم التعرف على الجثة من قبل ذويه عن طريق الملابس.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجثة بها حبل في الخصر وهناك تهتك في الرجل اليسرى، و كل ملامحه مختفية بسبب بقاءه على شاطئ البحر.
وأكدت المصادر أنه تم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى لعرضها على الطب الشرعي لمعرفه أسباب الوفاه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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