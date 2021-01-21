«القماطي»: نستعد لتدريب الشباب على مهارات التخطيط والقيادة

زعم مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، عن إطلاق ما يسمى بـ “مؤسسة شبيبة التغيير” التابعة لحزبه، لتعليم شباب ليبيا مهارات التخطيط والقيادة، على حد قوله.

وقال “القماطي” على حسابه بـ”تويتر” اليوم السبت: إن “مؤسسة شبيبة التغيير بهويتها الجديدة تستعد للإطلاق برامج طموحة للشباب في ليبيا، منها التدريب على مهارات التخطيط والقيادة وتأسيس المشاريع الصغرى والمتوسطة، وفرص المشاركة متاحة لجميع شباب ليبيا”، بحسب كلامه.

وكان ما يسمى بـ«نادي التغيير» التابع لما يعرف بـ«حزب التغيير» والذي يترأسه جمعة القماطي، قد زعم أنه يطمح لتعليم شباب ليبيا ما وصفه بـ«أدب الحوار».

وكان “القماطي” قد أعاد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من حساب «نادي التغيير للمناظرة»، جاء فيها: “يطمح النادي إلى المساهمة في تعليم شباب ليبيا ثقافة وأدب الحوار”.

وتابعت تغريدة النادي، التي أعاد نشرها القماطي “نطمح لقبول التعدد في الرأي والاجتهاد، وأن الاختلاف يجب أن يُدار سلميا بالحجة والإقناع وليس بالعنف والإقصاء، خاصة وأن الشباب هم المستقبل وهم قوة التغيير المنشود للأفضل في بلادنا”.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.