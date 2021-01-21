وزارة تعليم الحكومة الليبية: الدراسة مستمرة

نوهت وزارة التعليم بالحكومة الليبية أمس الأربعاء، أن الدراسة مستمرة في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها وفق الخطة البديلة المُعتمدة للعام الدراسي 2020-2021.

وأكدت وزارة التعليم على كل المراقبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، ومشاركة فرق الرصد والاستجابة وإبلاغها عن أية حالات اشتباه أو أعراض إصابة بالوباء.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أعلنت أمس الأربعاء، إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 23 يناير 2021.

وأجلت الوزارة في خطاب وجهته إلى مراقبي التعليم بالبلديات، العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وأكدت الوزارة أن القرار اتخذته بعد التشاور مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، وحرصًا من الوزارة على ضرورة استكمال جميع المدارس لكافة التجهيزات والتحضيرات لاستقبال الطلبة والتلاميذ بما يضمن العودة الآمنة للطلبة وفق الإطار الوبائي المعتمد من الوزارة.